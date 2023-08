Che Giorgia Meloni avesse scelto la splendida Puglia come destinazione delle sue imminenti vacanze estive è cosa nota da giorni. Da qualche ora, ad ogni modo, sono emersi nuovi dettagli sul ritiro pugliese della Premier, che ha intenzione di staccare la spina completamente, ritirandosi con la famiglia per un po’ di sano relax lontana dagli impegni lavorativi. Sarà, insomma, un soggiorno blindatissimo.

Giorgia Meloni sceglie Borgo Egnazia per le sue prime vacanze estive da Premier

Meloni ha scelto per l’estate 2023, la prima in assoluto in veste di Primo Ministro, il suggestivo Borgo Egnazia, rinchiudendosi con familiari e amici e interrompendo qualunque contatto con l’esterno. Per ragioni di sicurezza, inoltre, Meloni e famiglia hanno deciso di limitare al massimo le uscite dalla lussuosa villa a quattro stelle.

Sembra dunque che le uniche fonti di svago in questi giorni saranno i libri, i dossier di Governo da “ripassare” prima del ritorno e i tuffi nella grande piscina a forma di cuore della struttura, ovviamente in compagnia dell’amata figlia Ginevra. Meloni, insomma, se ne vuole stare in santa pace, lontano dalle polemiche politiche e da occhi indiscreti.

Prenotata l’intera struttura: i dettagli

Per assicurarsi la massima privacy possibile, Giorgia Meloni non ha badato a spese. Lei e il marito Andrea Giambruno hanno prenotato per due settimane l’intera struttura, che è inserita in un grande parco ricco di palme e piante di fico. I Meloni, a quanto pare, alloggiano nelle sei suite in pietra leccese dallo stile rural chic.