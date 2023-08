Meloni su De Angelis: "Spetta al presidente della regione Lazio"

A circa una settimana di distanza dalle dichiarazioni fatte sulla strage di Bologna dal responsabile della comunicazione della Regione Lazio, Marcello De Angelis, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha parlato del caso e lo ha fatto al termine dell’incontro con le opposizioni sul tema del salario minimo. A tale proposto ha chiuso la faccenda dichiarando che non è di sua competenza disporre delle dimissioni di De Angelis, bensì del presidente della Regione Lazio: “Non credo di dovermi occupare del responsabile della comunicazione della Regione Lazio”, ha osservato.

Meloni parla del caso De Angelis: “Non credo di dovermene occupare”

Il presidente del Consiglio ha poi proseguito facendo delle precisazioni su ciò che è stato detto durante lo scambio di parole avuto con la segretaria del PD, Elly Schlein: “Che la Schlein mi abbia chiesto delle dimissioni di De Angelis e dei ristori è un parolone, abbiamo scambiato qualche battuta…”.

Elly Schlein: “Abbiamo chiesto conto di due questioni importanti”

La segretaria del PD, Elly Schlein, – riporta Adnkronos – nel fare il punto della situazione su quanto emerso a margine dell’incontro con le opposizioni aveva spiegato di aver chiesto anche delle dimissioni di De Angelis: “A margine di questo incontro sul salario minimo, da parte del Partito democratico abbiamo chiesto conto di altre due questioni importanti: quella delle dimissioni di De Angelis e quella dei ristori che ancora non arrivano a imprenditori, agricoltori, famiglie colpite dall’alluvione in Emilia Romagna”. Infine, ha concluso: “Abbiamo chiesto che si stanziassero i fondi del primo decreto. Non sono arrivate le risposte che speravamo, continueremo a insistere”.