Venerdì scorso Giorgia Meloni e il vicepremier e ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani Ministro si sono incontrati per discutere del decreto sulle banche, di salario minimo e “delle scelte che ci attendono in autunno”. Si sarebbe trattato di uno scambio “positivo” tra i due, in occasione del quale il ministro ha tenuto a specificare qual è la sua posizione riguardo alla retribuzione minima per i dipendenti che la sinistra chiede a gran voce ormai da tempo.

Per Antonio Tajani è meglio detassare gli stipendi che introdurre il salario minimo

Antonio Tajani sarebbe più che altro orientato a tagliare le tasse sul lavoro, per rendere la vita più facile agli imprenditori alla ricerca di dipendenti. In un’intervista concessa a La Stamp a margine dell’incontro con Meloni, Tajani ha dichiarato: