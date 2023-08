Matteo Salvini ha contattato il generale Roberto Vannacci, allargando la crepa nel centrodestra. Fonti leghiste parlano di una “telefonata molto cordiale“.

Matteo Salvini chiama Vannacci: la crepa si allarga nel centrodestra

Matteo Salvini ha contattato il generale Roberto Vannacci. Fonti leghiste hanno parlato di una “telefonata molto cordiale” tra il vicepremier e il parà. Salvini ha promesso che leggerà il libro e ha chiesto di giudicare il generale “per quello che fa in servizio. Se poi scrive qualcosa che non ha niente a che fare con i segreti di Stato o il suo lavoro ha tutto il dovere e diritto di farlo. La condanna al rogo come Giordano Bruno non mi sembra ragionevole“. Le sue parole e il suo comportamento vanno ad allargare la crepa nel centrodestra.

“In questa storia del libro del generale Roberto Vannacci non c’è possibilità di sbagliare: si sta convintamente dalla parte del ministro della Difesa, Guido Crosetto” ha sottolineato Giorgio Mulè, esponente di Forza Italia. Vittorio Sgarbi ha deciso di bocciare Crosetto in un gioco di pagelle, dandogli un 4. I Fratelli d’Italia hanno sottolineato che il punto non è la difesa della tesi estrema di Vannacci, ma la pretesa della minoranza di dire cosa è giusto e cosa no. “Donzelli non è in contrapposizione con Crosetto ma chiarisce un concetto che solo il Pd non comprende: non sono loro a rappresentare la maggioranza degli italiani, ne gli italiani ritengono che il Pd possa decidere cosa è lecito o no scrivere” ha dichiarato Salvatore Deidda.

L’hashtag per Vannacci: futuro in politica?

L’hashtag #iostoconVANNACCI è in tendenza. Gianni Alemanno difende il generale e sostiene che gli elettori della Meloni sono “delusi” e lui è “pronto a costruire l’alternativa“. Il governo di centrodestra “vuole fare il primo della classe sia nel contesto atlantico, sia europeo, sia riguardo al politicamente corretto“, ha dichiarato Alemanno, che prende in considerazione una possibile candidatura del generale Vannacci, che a sua volta non esclude un futuro in politica.

“Faccio il soldato. Almeno per ora. Non ho sentito il ministro Crosetto e non ho ricevuto alcuna notifica di provvedimenti. Io sono stato avvicendato, dalla mezzanotte di oggi, non sono stato rimosso dal mio incarico” ha dichiarato Vannacci. “Mi rifiuto di pensare che in Italia ci sia un Grande fratello che dice questo lo puoi leggere e questo no. Vannacci ha fatto missioni in Somalia, Iraq Afghanistan, e ha difeso patria, bandiera, i suoi uomini, e fece denunce sull’uranio impoverito che tanto male ha fatto ai militari italiani” ha dichiarato il vicepremier leghista, mentre Giorgia Meloni rimane in silenzio.