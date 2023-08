Vannacci, il generale sul caso: "Provvedimento non ancora notificato. Sono stato avvicendato"

Stanno facendo ancora discutere le parole del Generale Vannacci contenute nel suo libro “Il mondo al contrario”. A parlare è lo stesso militare che ha tenuto a fare chiarezza in una intervista rilasciata a Morning News su Canale 5. In merito al ministro della Difesa Crosetto ha spiegato di non aver parlato con lui né di conoscere il provvedimento a suo carico in quanto non gli è stato ancora notificato: “Non sono stato rimosso dal mio incarico”, ha dichiarato a tale proposito.

Caso Vannacci, le parole del Generale a “Morning News”: “Non sono stato destituito”

Il Generale Vannacci, nel corso della sua lunga riflessione ha proseguito spiegando qual è la sua posizione: “Non sono stato destituito, bensì sono stato avvicendato. L’avvicendamento è avvenuto la scorsa notte a mezzanotte, ora c’è una nuova persona che ricopre l’incarico che avevo all’Istituto geografico di Firenze”.

È poi tornato sulla frase che ha fatto scalpore, facendo un’ulteriore puntualizzazione: “Non ho detto che queste frasi siano il pensiero della maggior parte delle persone, lo hanno detto altri. In seguito, in riferimento alla discussa frase della normalità c’è stata una blogger che non conoscevo e che ringrazio che ha fatto un’analisi testuale di quello che ho detto. La normalità, infatti, era da intendersi come consuetudine”.

“La differenza tra uomo e donna è fisiologica”

Non ultimo ha evidenziato che “La differenza tra uomo e donna è fisiologica e menomale che sia così”, rivelando inoltre di non fare trattare diversamente l’uno e l’altro genere: “Nel mio reggimento di incursori non ci sono state donne perché, finora, nessuna donna ha superato i test per diventare incursore. Qualora succedesse, ben vengano le donne negli incursori”.