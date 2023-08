Pillon festeggia per il libro di Vannacci primo in classifica: “Murgia è t...

Pillon festeggia per il libro di Vannacci primo in classifica: “Murgia è t...

L’ex senatore Simone Pillon esulta per il libro del generale Roberto Vannacci primo in classifica su Amazon: il post.

Il controverso libro scritto dal generale Roberto Vannacci è attualmente primo in classifica su Amazon: il traguardo raggiunto è stato festeggiato tramite un post condiviso sui social dall’ex senatore Simone Pillon.

Pillon sul libro di Vannacci, il post per esultare sul successo in classifica Amazon

Resta acceso il dibattito sul libro del generale Roberto Vannacci, intitolato Il mondo al contrario. Se il filosofo sovranista Diego Fusaro ha messo al bando il volume descrivendolo come “una delle cose più brutte e insignificanti che mi sia mai capitato di leggere negli ultimi tre anni”, a tessere le lodi dell’autore è stato Simone Pillon, cofondatore del Family Day.

L’ex senatore, in un post condiviso su X (ex Twitter), ha scritto: “Vedere il libro del generale Vannacci al primo posto, e quello della Murgia in terza posizione mi conforta. Evidentemente c’è ancora speranza”.

Dopo essersi scagliato contro il terzo posto ottenuto da Accabadora di Michela Murgia e nel commentare la classifica dei libri più venduti su Amazon, Pillon ha continuato: “C’è una maggioranza silenziosa di persone che ancora credono nella normalità e che meritano di continuare ad essere rappresentate”.

Vedere il libro del generale #Vannacci al primo posto, e quello della #Murgia in terza posizione mi conforta. Evidentemente c’è ancora speranza.

C’è una maggioranza silenziosa di persone che ancora credono nella #normalità e che meritano di continuare ad essere rappresentate. pic.twitter.com/kQ8mJStJVB — Simone Pillon (@SimoPillon) August 20, 2023

Donzelli contro il Pd: “Cosa vogliono? Il rogo dei libri che non condividono?”

Oltre al ministro della Difesa Guido Crosetto, anche il deputato e responsabile organizzativo di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli è intervenuto sulla questione in occasione di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera.

“Se stabilissimo che il compito della politica è decidere la bontà delle idee sarebbe la fine della democrazia: in un mondo libero si scrive ciò che si pensa”, ha detto Donzelli. “Se qualcuno si ritiene offeso ci sono gli organismi preposti. Chi ha dato al Pd il diritto di autoproclamarsi censore? Non vorrei arrivare al principio che si scrivono idee solo se piacciono al Partito democratico. Leggo che il Pd e le sinistre dicono di no. Ma cosa vogliono? La lapidazione in piazza? Il rogo dei libri che non condividono? Il gulag delle idee che non corrispondono alle tante correnti con cui litigano?”, ha continuato.

Il deputato di FdI, infine, ha sottolineato che Vannacci “come militare, fino a questa vicenda, ha reso un grande servizio alla Nazione” e, rispetto all’esame disciplinare avviato dal ministro della Difesa, ha osservato: “Rappresentando un ministero delicato, ha attivato un meccanismo previsto dalle procedure dell’esercito in modo che si potesse verificare se ciò che ha fatto corrisponde alle regole militari oppure no: ha fatto benissimo”.