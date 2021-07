Matteo Salvini vaccinato contro il Covid: sui social una foto in cui si intravede un Qr code

Matteo Salvini pare si sia vaccinato contro il Covid a Milano. Il leader della Lega avrebbe ricevuto la prima dose di vaccino.

Sembrerebbe che anche Matteo Salvini si sia vaccinato contro il Covid-19 a Milano, nella sua città. Per il leader leghista si tratta della prima dose di vaccino.

Matteo Salvini vaccinato contro il Covid

Dalle prime informazioni rese note, il segretario leghista Matteo Salvini si sarebbe sottoposto alla prima dose di vaccino anti-Covid.

Salvini aveva rinviato l’appuntamento fissato per lo scorso 28 giugno, rimandando così il vaccino. Quel giorno, infatti, aveva testimoniato nell’udienza del processo per diffamazione che lo vede come parte civile contro Carlo De Benedetti, ex editore del gruppo L’Espresso. A maggio del 2018 al Festival della tv e dei nuovi media a Dogliani, De Benedetti aveva risposto alle domande di Lilli Gruber, definendo il leader della Lega “il peggio”, ma anche “antisemita e xenofobo”.

Non si esclude che Salvini nelle prossime ore pubblichi nuovi post sui suoi account social, che potrebbero confermare quanto trapelato finora.

Matteo Salvini vaccinato contro il Covid, il post che alimenta i sospetti

“Salute, lavoro e libertà devono stare insieme. A volte nei palazzi della politica combattiamo da soli, ma il sostegno di milioni di Italiani ci regala forza e coraggio. Vi si vuole bene Amici”. Così Matteo Salvini scrive nella didascalia che accompagna la foto pubblicata sui social nella mattinata di venerdì 23 luglio.

Gli osservatori più attenti non hanno notato solo il caffè sorseggiato dal leader leghista. Sul tavolino, infatti, si intravede un Qr code che ha alimentato non pochi sospetti. Per alcuni potrebbe trattarsi del codice digitale presente sul Green Pass e sul documento rilasciato al momento della vaccinazione.

Per il momento, tuttavia, Salvini non ha confermato le voci che circolano sui giornali e sul web. Nel post incriminato, il segretario del Carroccio parla genericamente di “Salute, lavoro e libertà”.

Matteo Salvini vaccinato contro il Covid, le indiscrezioni

Mentre in molti sono curiosi di sapere se il leader della Lega ha ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid, non mancano altre indiscrezioni.

Infatti, interpellata dall’agenzia Dire, una fonte vicina al capo del Carroccio non nasconde che “potrebbe averlo fatto”, senza tuttavia fornire informazioni aggiuntive. Per il pieno rispetto della privacy personale, solo il leader della Lega potrà confermare o smentire quanto dichiarato nelle ultime ore.