Meafarma.it: anche le recensioni certificano la crescita della farmacia online

Il settore farmaceutico online sta vivendo un periodo estremamente positivo, favorito da quella che può essere definita a tutti gli effetti un’evoluzione nelle abitudini di acquisto dei consumatori.

Tra le realtà che hanno alimentato questo fermento c’è anche Meafarma.it, la farmacia online che si è distinta per un approccio customer centric, valorizzato da una vasta gamma di servizi.

In questo modo MeaFarma è riuscita a competere nel mercato farmaceutico online registrando una crescita che, solo nell’ultimo anno, si può riassumere in oltre 580 mila articoli spediti a più di 6 mila consumatori finali e un fatturato che ha superato i 6 milioni di euro. Dati estremamente positivi, che gettano le basi per un 2022 da record, con stime di crescita importanti sia per quanto riguarda il numero di utenti sia per quanto concerne il fatturato.

Una testimonianza tangibile del successo di Meafarma.it arriva poi dalle migliaia di recensioni online che quotidianamente confermano l’eccellenza del servizio: un trend che lo scorso anno ha visto gli internauti premiare l’e-commerce per la fluidità nella fase di evasione d’ordine, per la velocità nei tempi di consegna e per l’elevata competitività dei prezzi, con un grado di soddisfazione nel 99% dei casi positivo.

MeaFarma: l’esperienza trentennale al servizio degli utenti

Alla base del successo di MeaFarma c’è un’offerta nata dalla chiara volontà di esportare un modello di farmacia consolidato, che da oltre trent’anni è un prezioso punto di riferimento in ambito territoriale, su una piattaforma online che permette di avvalersi di tutti quegli strumenti oggi fondamentali per qualunque realtà che voglia affiancare all’esperienza offline le potenzialità della digitalizzazione.

Del resto, sul portale dell’e-commerce farmaceutico si può beneficiare di un’assistenza multicanale, che comprende una rete social disponibile sia su Instagram sia su Facebook, una ricca sezione informativa online sulle principali patologie a carico dell’organismo e un canale di comunicazione diretto con un farmacista.

Il servizio clienti è inoltre attivo via e-mail, su WhatsApp o tramite telefono, per offrire consigli di salute e benessere, informazioni sui prodotti da acquistare o un supporto concreto nelle fasi del pre e post vendita.

Del resto, Meafarma.it propone un servizio volto alla soddisfazione finale dell’utenza: un approccio che permette di offrire una customer experience all’avanguardia, che è il perfetto connubio tra innovazione, vocazione al cliente e valorizzazione del ruolo del farmacista.

MeaFarma.it: i servizi che danno valore all’offerta

L’offerta strutturata da MeaFarma si inserisce in un servizio che dà accesso a un catalogo di oltre 60 mila prodotti selezionati, immediatamente disponibili, in continuo aggiornamento e provenienti dai migliori brand del comparto farmaceutico e della cosmesi.

L’offerta di farmaci da banco annovera, nello specifico, medicinali per l’influenza, antiacidi, antimicotici, digestivi e prodotti per le allergie, ma la vetrina comprende anche elettromedicali, integratori alimentari, articoli omeopatici, alimenti speciali e cosmetici per il viso e per il corpo.

Naturalmente non mancano offerte speciali, nuovi arrivi e prodotti in evidenza, senza contare che sul sito è presente uno spazio dedicato alle idee regalo ricco di cofanetti a tema bellezza per lui e per lei.

Per quanto riguarda la vera e propria fase d’ordine, il percorso di navigazione è estremamente user friendly: basta scegliere i prodotti da mettere nel carrello selezionandoli dalle varie categorie presenti sul sito o adoperare l’apposito strumento di ricerca.

Su Meafarma.it, infine, il consumatore ha sempre a disposizione una vasta gamma di metodi di pagamento sicuri tra cui scegliere, come ad esempio PayPal, bonifico bancario, contrassegno o le innovative soluzioni di pagamento rateale.

Non deve sorprendere, dunque, il successo registrato da MeaFarma, che oggi guarda al futuro con l’obiettivo di consolidare la sua posizione come punto di incontro online tra il farmacista e l’utente.