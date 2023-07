L’addio di Barbara D’Urso al suo storico programma Pomeriggio 5 ha innescato un forte terremoto in casa Mediaset che sa anche di rivoluzione. La conduttrice – com’è noto – non aveva avuto la possibilità di congedarsi dal suo pubblico e perdipiù avrebbe registrato il promo della successiva nuova edizione. Oltre a lei, altri volti noti potrebbero presto seguirla: scopriamo chi sono.

Mediaset, Barbara D’Urso allontanata da Pomeriggio 5: ecco chi potrebbe seguirla

I nomi a forte rischio che potremmo non ritrovare nel piccolo schermo nella prossima stagione televisiva sono di un certo rilievo. In particolare ad essere travolti da questa ondata “rivoluzionaria” del Biscione sarebbero gli opinionisti del salotto di Barbara d’Urso, vale a dire Arianna David e Patrizia Groppelli o ancora l’ex naufrago, Alessandro Cecchi Paone. Per il momento sappiamo che al posto della “barbarella nazionale” siederà la conduttrice Myrta Merlino, ma che direzione prenderà il programma sotto la sua conduzione?

Barbara d’Urso presto ospite da Mara Venier?

Nel frattempo si sta vociferano un possibile approdo di Barbara d’Urso a Domenica In, anche se come ospite. C’è tuttavia un nodo non da poco: la conduttrice di casa Mediaset ha in essere un contratto con il Biscione fino a fine anno. Ricordiamo che anche, nella passata stagione del programma domenicale di Rai 1, Barbara d’Urso era apparsa, seppure con un video: ad oggi la situazione è di molto complicata. Ci si chiede a questo punto quale futuro riserverà il volto storico della tv italiana.