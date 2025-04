Mediaset cambia palinsesto in omaggio a Papa Francesco

Mediaset cambia palinsesto in omaggio a Papa Francesco

Un tributo in diretta

La morte di Papa Francesco ha scosso il mondo intero e Mediaset ha deciso di rispondere a questo evento con una maratona straordinaria. A partire dalle ore 14 fino alle 20, Pomeriggio 5 sarà trasmesso in diretta, con la conduzione di Myrta Merlino. Questo speciale non solo offrirà aggiornamenti sulla situazione vaticana, ma permetterà anche di riflettere sulla vita e l’eredità del Santo Padre.

Modifiche al palinsesto

In seguito alla notizia della scomparsa di Bergoglio, Mediaset ha stravolto il proprio palinsesto. Le soap opera e i film previsti per il lunedì 21 aprile sono stati cancellati, dando spazio a programmi che onorano la memoria del Papa. Anche il popolare quiz Avanti un altro! di Paolo Bonolis è stato sospeso, così come Striscia la Notizia, che lascerà il posto a un documentario dedicato a Francesco.

Un programma ricco di contenuti

Durante la maratona, Myrta Merlino interagirà con ospiti in studio e in collegamento, fornendo aggiornamenti costanti. Le edizioni speciali del Tg5 alle ore 16, 17 e 18 offriranno ulteriori approfondimenti sulla situazione attuale. Inoltre, la serata di Canale 5 sarà dedicata alla miniserie Chiamatemi Francesco. Il Papa della gente, un omaggio alla vita di Bergoglio, che promette di toccare il cuore degli spettatori.

Un cambiamento anche su ReteQuattro e Italia 1

Non solo Canale 5, ma anche ReteQuattro e Italia 1 hanno modificato i loro programmi. ReteQuattro trasmetterà la diretta di Diario del Giorno dalle 14.00 alle 18.50, mentre Italia 1 allungherà l’edizione di Studio Aperto delle 18.30, terminando alle 19.25. Questi cambiamenti evidenziano l’importanza dell’evento e la volontà di Mediaset di mantenere alta l’attenzione sulla figura di Papa Francesco.