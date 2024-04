Medio Oriente, attacchi di Israele su Maghazi e Khan Yunis: 15 morti

L’esercito di Israele ha condotti nuovi violenti raid nel sud della Striscia di Gaza e in particolare nell’area di Khan Yunis. Nel corso della notte, infatti, l’Idf ha bombardato la zona già martoriata della Striscia causando, secondo quanto riportato dai media locali, diversi morti e feriti. Un’altra area interessata dai bombardamenti è stata quella del campo profughi di Maghazi.

Medio Oriente, nuovi attacchi a Khan Yunis: cosa è successo

La violenza della guerra in Medio Oriente non si arresta e Israele prosegue nella sua volontà di estirpare con la forza Hamas dalla Striscia di Gaza, non preoccupandosi troppo delle condizioni dei civili che abitano quelle aree. Anche questa notte, infatti, l’Idf ha sferrato feroci attacchi a Khan Yunis, la più grande città del sud della Striscia. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa ‘Wafa‘, in quella città sono state 10 le vittime della notte.

Israele attacca il campo profughi di Maghazi

Contestualmente, un altro attacco delle forze militari israeliane si concentrava sul campo profughi di Maghazi. Rifacendosi sempre alle notizie riportate dall’agenzia ‘Wafa’, si scopre che in questo caso sono stati 5 i morti accertati, con altre persone rimaste ferite. Il Ministero della Sanità locale gestito da Hamas fa sapere che il conto delle vittime da inizio guerra è ormai salito a quota 33.207.