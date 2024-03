Un nuovo tremendo attacco di Israele alla Striscia di Gaza fa discutere. L’Idf, secondo quanto raccontato da media locali, avrebbe infatti bombardato una casa a Gaza City, uccidendo le 15 persone che erano stipate al suo interno. Le vittime sarebbero tutte civili e tra di esse ci sarebbero anche donne e bambini.

Israele bombarda una casa a Gaza: 15 morti

Le indiscrezioni locali sono state confermate dopo pochi minuti anche da un’importante testata giornalistica come ‘Al Jazeera‘. L’Idf ha colpito con un raid nel centro di Gaza City, bombardando una casa. “Purtroppo qui sono stati colpiti donne, bambini e vicini di casa” – ha raccontato all’emittente del Qatar il fratello del proprietario della casa della famiglia colpita dai raid. “Erano persone amanti della pace, dormivano dopo aver consumato l’ultimo pasto prima di digiunare” – ha proseguito l’uomo, ancora sotto choc nel dover raccontare quanto è accaduto.

Israele bombarda una casa a Gaza: l’ennesimo raid

Israele e i suo esercito sono stati molto attivi nella scorsa notte, compiendo più di un raid nell’area della Striscia di Gaza, ma non solo. Il canale televisivo saudita ‘Al-Hadath’ ha fatto sapere che i militari di Tel Aviv avrebbero anche ucciso cinque alti comandanti delle milizie filo-iraniane in Siria, tra cui un leader di Hezbollah. Il tutto sarebbe avvenuto in un raid aereo contro la città di Mayadin nel governatorato orientale di Deir ez-Zor.