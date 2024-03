Nonostante il lavoro senza sosta delle diplomazie internazionali e le ultime notizie positive riguardanti una possibile imminente tregua tra Hamas e Israele, nella Striscia di Gaza non si arrestano i raid. Nelle scorse ore, infatti, l’Idf ha portato a termine un nuovo tremendo attacco sul campo profughi di Nuseirat.

Israele-Hamas, morti campo profughi Nuseirat: l’attacco

A dare la notizia per prima, come spesso accade in questi casi, è stata l’agenzia di stampa palestinese ‘Wafa‘ che ha spiegato come Israele abbia attaccato nel corso della notte il campo profughi di Nuseirat, sito nel sud di Gaza. Secondo quanto si apprende, le vittime di quest’ultimo raid, l’ennesimo nella medesima area, sarebbero 27. Le generalià delle vittime non sono ancora state fornite, ma è possibile che tra di esse ci siano anche donne e bambini.

Israele-Hamas, morti campo profughi Nuseirat: le altre vittime

Ma non solo Nuseirat. Secondo quanto raccontato da ‘Al Jazeera‘, nella tarda serata di ieri, Israele avrebbe sferrato un’altra offensiva contro la rotonda Kuwait di Gaza City, luogo di distribuzione di aiuti umanitari. In pochi attimi, 23 palestinesi hanno perso la vita. Il Ministero della Sanità della Striscia non può fare altro se non aggiornare il tremendo bollettino che in 5 mesi di guerra racconta di 31.820 morti e 73.935 feriti.