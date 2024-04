Grande passo indietro di Israele in merito alle ultime notizie che erano uscite in Medio Oriente a riguardo di una possibile imminente tregua tra Tel Aviv e Hamas.

Tregua Israele-Hamas: Tel Aviv smentisce l’accordo

Nelle scorse ore, aveva fatto molto discutere una notizia fatta trapelare dall’Egitto. Una fonte del Cairo, infatti, aveva ipotizzato un imminente accordo tra Israele e Hamas che potesse finalmente porre uno stop alla tragedia umanitaria che si sta consumando nella Striscia di Gaza. “Non siamo mai stati così vicini” – si è letto nella tarda serata di ieri. Oggi, però, Israele ha detto la sua in merito a questa eventualità e ha raffreddato gli entusiasmi.

Tregua Israele-Hamas: cosa filtra da Tel Aviv

“Non vediamo ancora nessun accordo all’orizzonte. La distanza tra le parti è ancora grande” – così si è espressa una fonte israeliana a Ynet chiarendo la posizione attuale delle parti in causa sulla guerra in Medio Oriente. Dall’Egitto, però, rilanciano e continuano a confermare: “D’ora in poi ci aspettiamo maggiore flessibilità da ambo le parti” – spiega una fonte egiziana all’emittente saudita Al-Sharq.