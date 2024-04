In principio fu l’attacco all’ambasciata di Damasco, a cui è seguito nemmeno una settimana più tardi il contro attacco iraniano a suo di droni su Israele. Le tensioni in Medio Oriente stanno ormai sfociando al di fuori della Striscia di Gaza e Teheran è tornata a minacciare Israele.

Tensione fra Israele e Iran: la minaccia di Teheran

Nelle scorse ore, poi, l’Iran ha messo in guardia Israele da possibili aggressioni ribadendo il diritto di Teheran a difendersi: “Siamo pronti a usare armi che non abbiamo mai usato prima. Abbiamo piani per tutti gli scenari e chiediamo ai sionisti di agire razionalmente“ – aveva dichiarato duramente Amouei. Ma che cosa potrebbero essere quelle armi che mai sono state usate prima? Secondo alcune indiscrezioni si potrebbe trattare dei missili ipersonici, un’arma in gradi di scardinare anche i più avanzati sistemi di difesa. Gli esperti però ci vanno cauti: questi missili potrebbero non essere in grado di colpire da così lontano.

Tensione fra Israele e Iran: l’avanzamento nucleare

E se la minaccia fosse, invece, di tipo nucleare? Anche in questo caso i dubbi permangono. È vero, però, che il programma nucleare di Teheran non è mai stato a uno stadio così avanzato e in un solo mese l’Iran sarebbe in grado di produrre almeno tre bombe atomiche.