Meloni a Kiev: "Onorata, sono qui per capire cosa serve al popolo ucraino"

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata Kiev per incontrare il presidente ucraino Zelensky. Il viaggio, pianificato da mesi, cade proprio nella settimana in cui ricorre il primo anniversario dell’inizio della guerra in Ucraina.

È previsto un passaggio nei sobborghi di Bucha e Irpin, dove i soldati russi erano arrivati nel primo mese del conflitto facendo una carneficina. Subito dopo, nel pomeriggio, l’incontro con Zelensky e la conferenza stampa congiunta.

Le parole di Giorgia Meloni

La Meloni si è detta «onorata» di essere a Kiev, e rietiene questa visita «doverosa», per ibadire ancora una volta la posizione dell’Italia in merito al conflitto. Ha poi aggiunto:

«Credo che fosse giusto e necessario esserci e ribadire la posizione del governo italiano, e forse anche rendersi conto personalmente di quello che serve a un popolo che si batte per la sua libertà. È sempre diverso vedere con i propri occhi, credo che aiuti anche gli italiani a capire».

Il ringraziamento dell’Ambasciata ucraina

Anche Yaroslav Melnyk, ambasciatore ucraino in Italia, ha voluto esprimere il suo pensiero su questo incontro e sul sostegno che il nostro Paesse sta dando all’Ucraina: