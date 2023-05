Meloni agli Stati Generali: "Non è scandaloso dire che siamo tutti nati da uomo e donna"

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta con un discorso agli Stati Generali della Natalità a Roma. La Premier ha parlato poco prima di Papa Francesco, presente sul palco insieme a lei.

Giorgia Meloni: “Non è scandaloso dire che siamo tutti nati da uomo e donna”

Giorgia Meloni ha parlato dal palco degli Stati Generali della natalità a Roma dove, sullo stesso palco era presente anche Papa Francesco: “Vogliamo una nazione nella quale non sia più scandaloso dire che, al di là delle legittime scelte, siamo tutti nati da un uomo e una donna. Nella quale non sia un tabù dire che la maternità non è in vendita, che gli uteri non si affittano, che i figli non sono prodotti da banco che puoi scegliere sullo scaffale come se fossi al supermercato e poi restituire se il prodotto non è quello che ti aspettavi.” La Premier ha proseguito ancora, ribadendo il concetto: “Viviamo in un’epoca nella quale parlare di natalità, maternità, famiglia è sempre più difficile sembra un atto rivoluzionario.”

Come combattere il calo della natalità

La sfida demografica è da cogliere subito, afferma ancora la Meloni: “Si tratta di una sfida che portiamo avanti non con impostazione dirigista, ma con l’approccio sussidiario, di chi crede che il compito dello Stato sia creare le condizioni favorevoli, con l’ambiente normativo e soprattutto sul piano culturale, alla famiglia, all’iniziativa, allo sviluppo, al lavoro.”