Meloni, stoccata a Chiara Ferragni: “Panettoni in beneficenza solo per gonf...

Con il suo intervento ad Atreju, il premier Giorgia Meloni non ha rinunciato a inveire contro Chiara Ferragni per denunciare la finta beneficenza.

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo durante l’ultima giornata di Atreju, si è scagliata contro Chiara Ferragni e la “finta beneficenza” fatta con i panettoni. Pur non avendo citato in modo esplicito la nota influencer, il riferimento di Meloni appare alquanto evidente.

Meloni contro Chiara Ferragni: “Finta beneficenza con i panettoni”

“Gli influencer non sono quelli che fanno soldi a palate mettendo vestiti o borse o promuovendo carissimi panettoni facendo credere che si farà beneficenza, ma il cui prezzo servirà solo a pagare cachet milionari”. Lo ha detto il premier Giorgia Meloni, intervenendo in occasione della quarta e ultima giornata di Atreju, la kermesse di Fratelli d’Italia organizzata a Castel Sant’Angelo a Roma.

Nelle parole della leader di FdI, è evidente la stoccata a Chiara Ferragni, alla quale è stata recentemente inflitta una multa da un milione di euro per pubblicità ingannevole per il pandoro. Come è evidente dal discorso di Meloni, tuttavia, nessun cenno esplicito è stato fatto alla famosa influencer.

Il messaggio ai giovani

“Il vero modello è di chi quell’eccellenza italiana la ingegna e la produce, che ha successo perché noi siamo più bravi, lo sappiamo fare meglio”, ha tuonato il presidente del Consiglio dal palco di Atreju.

“Ai giovani dobbiamo insegnare che creare quei prodotti è più straordinario che imparare a mostrarli”, ha ribadito Meloni.