Giunta a sostegno della candidatura di Attilio Fontana per le Regionali, Meloni detta la linea e si prende un'ovazione: "Con gli anarchici non trattiamo"

Fermezza assoluta, quella è stata proclamata nell’intervento della premier dal teatro Dal Verme di Milano. E quella fermezza ha scaldato la platea durante la kermesse del centrodestra a sostegno della candidatura di Attilio Fontana per le Regionali in Lombardia. In tema di anarchici la presidente del Consiglio ha detto che loro “sicuramente con noi non possono trattare”.

Tutti si sono alzati in piedi e c’è stato il tripudio di bandiere d’ordinanza al grido di “Giorgia, Giorgia”.

Tanto che la Meloni ha detto: “Grazie per l’entusiasmo, ma ragazzi così finiamo alle 9…”. E ancora: “Abbiamo dato segnali chiarissimi contro la mafia”. La premier era reduce da un vertice di sicurezza in Prefettura.

“Non credo alla trattativa stato-mafia”

“Vedete, io non so se sia mai esistita una trattativa Stato-mafia, credo di no, ma sicuramente quando il primo provvedimento di questo governo è stato salvare il carcere ostativo, cioè uno degli strumenti più efficaci di lotta alla mafia, il messaggio che abbiamo dato, è che sicuramente la mafia non poteva trattare con noi”.

E in chiosa secca: “Come con noi non possono trattare con gli anarchici e quelli che pensano di minacciarci, perché uno Stato serio non indietreggia e fa rispettare le regole”. A quel punto il teatro è venuto giù.