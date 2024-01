Meloni ricorda Giuseppe Girolamo

A 12 anni dal naufragio della Costa Concordia, la Premier Giorgia Meloni rende omaggio a Giuseppe Girolamo, un uomo che sacrificò la sua sicurezza per salvare altre vite.

Un ricordo in occasione dell’anniversario

Roma, 13 Gennaio 2024 – In occasione del dodicesimo anniversario del tragico naufragio della Costa Concordia, la Premier Giorgia Meloni ha voluto rendere omaggio a un eroe silenzioso di quella terribile notte: Giuseppe Girolamo. “Ricordiamo oggi Giuseppe Girolamo, un eroe silenzioso che, nel giorno del tragico naufragio della Costa Concordia, cedette il suo posto sulla scialuppa di salvataggio per salvare altre vite, non sapendo nuotare e consapevole di cosa avrebbe comportato per lui questa scelta. Onoriamo la sua memoria, già insignita della medaglia d’oro al valore civile, come esempio di altruismo e coraggio. Non dimentichiamo”, ha scritto Meloni, riconoscendo il gesto straordinario di Giuseppe Girolamo.

Medaglia d’oro al valore civile

Giuseppe Girolamo non solo è stato un testimone coraggioso di quella notte fatale, ma è stato anche insignito ufficialmente con la medaglia d’oro al valore civile, un riconoscimento che sottolinea il suo atto eroico e il suo spirito altruista. Meloni, attraverso la sua dichiarazione, vuole mantenere viva la memoria di questo uomo che, senza chiedere nulla in cambio, ha dimostrato un coraggio straordinario e ha dato un esempio di altruismo che dovrebbe essere sempre ricordato.