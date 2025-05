Meloni e i soldi agli USA: 40 miliardi di denaro pubblico? La verità nascosta

Giorgia Meloni ha risposto a una domanda da parte dell’opposizione circa i soldi pubblici che sarebbero stati promessi agli USA. Ecco cosa ha detto la Presidente del Consiglio.

Meloni e i soldi agli USA: 40 miliardi di denaro pubblico?

Durante il question time al Senato, Giorgia Meloni ha risposto a una domanda da parte dell’opposizione circa i soldi pubblici che sarebbero stati promessi agli USA, ovvero 40 miliardi.

Ecco le parole della premier: “che il governo italiano avrebbe garantito a quello americano quaranta miliardi di euro dei cittadini italiani, io temo che questo sia un calcolo totalmente inventato e fatico anche a ricostruire le voci che vi hanno portato a questo calcolo.”

Giorgia Meloni ha continuato asserendo: “devo dedurre ad esempio che in questo bizzarro conto voi abbiate considerato l’impegno dell’ambito Nato preso anni addietro del raggiungimento del 2 % del Pil lordo in spese di difesa, solo che non è un impegno che ha preso questo governo, al netto del fatto che io sono convinta che garantire la sicurezza dell’Italia e dell’Europa non sia un favore che facciamo agli americani, ma semmai un favore che facciamo a noi stessi.”