Mengoni con la gonna: Vannacci lo prende in giro

Il Generale Roberto Vannacci è tornato a pontificare. Questa volta nel suo mirino è finito Marco Mengoni, che sul palco del Festival di Sanremo 2024 ha sfoggiato una gonna.

Intervistato dal Corriere, il Generale Roberto Vannacci è tornato ad esporre le sue teorie del “mondo al contrario”. Il militare ha tirato in ballo Marco Mengoni e la sua esibizione al Festival di Sanremo con la gonna. Cosa c’è di male? Assolutamente nulla, ma per lui “non è libertà artistica, è un’imposizione“.

Vannacci ha dichiarato:

“Mi hanno mandato la foto di Mengoni. Quando si vede un uomo con la gonna e non siamo in Scozia e non è Carnevale, ci si fa una risatina sotto i baffi. Non è libertà artistica, è un’imposizione. (…) C’è una strategia ben precisa. Si comincia con la desensibilizzazione: si vaccina il mondo inondandolo di immagini di omosessualità, in modo che non sia più percepita come una cosa strana”.