Menopausa e caduta dei capelli in primavera: i migliori rimedi per fermarla

La caduta dei capelli in menopausa è frequente, ma si può prevenire. Vediamo insieme come.

La caduta dei capelli è uno dei tanti sintomi tipici che accompagnano una donna durante la menopausa. Fortunatamente, le soluzioni sulle quali contare per arginare o fermare il problema sono numerose. Vediamo insieme quali sono le migliori in assoluto.

Menopausa e caduta dei capelli

Per definizione, si può parlare di menopausa quando sono trascorsi dodici mesi dall’ultima mestruazione, sebbene poi i cambiamenti che una donna nota, in realtà, cominciano a palesarsi già qualche anno prima. Non tutte le donne sono uguali e, se per alcune, il passaggio è naturale e privo di sintomi, altre possono sperimentare sintomi diversi o gli stessi sintomi, ma a livelli diversi.

La caduta dei capelli è un fenomeno molto comune nelle donne in menopausa o in quelle che stanno entrando in menopausa. Alcune donne perdono solo qualche ciocca, altre possono notare un assottigliamento generale dei capelli, altre ancora si ritrovano alle prese con una caduta dei capelli piuttosto copiosa.

Menopausa e caduta dei capelli: consigli

Tra menopausa e caduta dei capelli esiste una correlazione stretta, legata ad un calo brusco dei livelli di estrogeni e progesterone, che espone la donna a numerosi cambiamenti fisici, ai quali, poco alla volta, il suo corpo cerca di adattarsi. La maggior parte delle volte, dunque, è la menopausa, con i suoi squilibri ormonali, che nelle donne provoca la caduta dei capelli, ma questa, nonostante la menopausa, può intensificarsi anche per fattori secondari, come, ad esempio, lo stress, una carenza nutrizionale, la comparsa di una malattia e molto altro ancora.

La caduta dei capelli nelle donne può provocare qualche disagio ed è per questo che è fondamentale ricercare delle soluzioni che possano rendere il passaggio alla menopausa sereno e, dato che si parla di caduta dei capelli, fermarla. Una dieta equilibrata, la buona gestione dello stress, l’assunzione di un integratore alimentare e l’applicazione di prodotti specifici, studiati per fermare la caduta dei capelli in menopausa, sono tutte soluzioni da valutare per vivere serenamente anche questa nuova fase della vita.

Menopausa e caduta dei capelli: i consigli di Amazon

Assumere prodotti specifici per la salute dei capelli o applicare sui capelli stessi prodotti specifici che stimolano la crescita è fondamentale, anche quando la caduta dei capelli è appena agli inizi. Su Amazon sono presenti una vasta gamma di prodotti, utili proprio a questo scopo, proposti alla migliore offerta. Vediamo insieme quali sono i migliori.

AETHERN Integratore Liquido con Biotina per la Anticaduta e Crescita dei Capelli | Clinicamente Testato per Capelli più Forti e Brillanti

L’integratore è stato sviluppato con lo scopo di aggredire le cause che provocano la caduta dei capelli alla radice, per una crescita più rapida e voluminosa anche grazie all’azione sinergica tra i principi attivi che compongono il prodotto. Ai fini di un risultato ottimale, si consiglia di assumere il prodotto per almeno tre mesi in modo tale da vedere risultati.

Swisse Capelli Forti Donna 30 compresse – Integratore per capelli con Cheratina, Collagene, Biotina, Azione rinforzante capelli

La cheratina è una proteina naturalmente presente nella struttura del capello che, tuttavia, si riduce nel tempo, rendendo i capelli più spenti e deboli. L’obiettivo dell’integratore è quello di preservare la salute dei capelli quando questi iniziano a cadere a causa di un abbassamento dei livelli di cheratina che, in ogni caso, può manifestarsi per motivi diversi. Si consiglia di assumere una compressa la giorno, durante o subito dopo il pasto principale.

Biomineral One Con Lactocapil Plus Integratore Alimentare Anticaduta Capelli 90 Compresse

La biotina alla base dell’integratore alimentare, in formato compresse rivestite, è essenziale per il normale metabolismo energetico e il mantenimento di capelli sani, belli e voluminosi. Si consiglia di assumere una compressa al giorno, in qualunque momento della giornata. Naturalmente privo di glutine.

