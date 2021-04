Messa di Pasqua 2021, il Papa in diretta dalla Basilica di San Pietro

È iniziata la messa di Pasqua 2021, presieduta da Papa Francesco nella Basilica di San Pietro in Vaticano. Alle ore 12 la benedizione Urbi et Orbi.

Si è aperta come da tradizione alle ore 10 la messa di Pasqua 2021 presieduta da Papa Francesco nella Basilica di San Pietro in Vaticano. La celebrazione, con cui si ricorda la resurrezione di Gesù Cristo dopo la crocifissione, è trasmessa in diretta nazionale da Rai 1, da Tv2000 e dalla piattaforma RaiPlay e segue la veglia pasquale tenutasi nella serata di sabato 3 aprile sempre dal Pontefice.

Al temine della messa, seguirà alle ore 12 la benedizione Urbi et Orbi, anche questa trasmessa in diretta. Su Rai 2 va inoltre in onda in Eurovisione il Culto Evangelico della Domenica di Pasqua trasmesso dalla Chiesa Evangelica Battista di Grosseto.