Messico, crolla il tetto di una chiesa: 10 morti e 60 feriti

Una terribile tragedia si è consumata in Messico, più precisamente a Ciudad Madero, nello stato di Tamaulipas. Il tetto di una chiesa è crollato e il terribile bilancio è di 10 morti e circa 60 feriti. Purtroppo il bilancio continua ad aggravarsi ora dopo ora, per cui non è detto che sia definitivo. Le operazioni di rimozione dei detriti e la ricerca di sopravvissuti sono ancora in corso.

Messico, crolla il tetto di una chiesa: la dinamica

Secondo quanto è stato riferito dalla testata locale El Diario de Cudad Victoria, intorno a quella chiesa erano riunite decine di persone in cerca dei loro familiari. Le immagini riprese da una videocamera di sicurezza hanno rivelato che a cedere è stata l’intera volta di copertura della chiesa, proprio nel momento in cui al suo interno si stavano celebrando dei battesimi. Le ricerche di eventuali sopravvissuti sono ancora in corso, così come le operazioni di rimozione dei detriti.