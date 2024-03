Messico: donna linciata dalla folla per aver rapito e ucciso una bambina di 8...

Ana Rosa Diaz è stata linciata e uccisa dalla folla a Taxco, in Messico, dopo il rapimento della piccola Camila Gómez Ortega

Una folla di persone si è scaraventata sulla donna e su altri due uomini, perché presumibilmente coinvolti nel rapimento e nella successiva uccisione di una bambina di 8 anni a Taxco.

Donna linciata dalla folla in Messico

La folla inferocita ha agito quando i membri della comunità hanno appreso della morte di Camila Gómez Ortega, scomparsa questa settimana e il cui corpo è stato trovato giovedì.

La folla ha circondato la casa della donna e la polizia, in netta inferiorità numerica, ha portato la donna nel cassone di un pick-up, nel tentativo di salvarle la vita. Tuttavia, non è bastato, è stata calpestata, presa a calci e pestata finché non è rimasta a terra, seminuda e priva di vita.

Altri due uomini, sospettati di essere coinvolti nello stesso crimine, sono stati picchiati brutalmente e sono ora ricoverati, la donna invece è morta.

La bambina scomparsa prima di essere uccisa in Messico

La bambina due giorni fa era stata vista arrivare a casa di una sua amichetta e poi era svanita nel nulla. La madre si era rivolta alla polizia poche ore dopo la sua scomparsa, affermando di aver ricevuto messaggi telefonici che chiedevano un riscatto per liberarla.

Inoltre, aveva dichiarato di aver fornito agli agenti immagini della telecamera di sicurezza di un vicino che mostravano la casa in cui si trovava la bambina, ma i poliziotti hanno ignorato le sue richieste di agire.

La rivolta in Messico e la donna linciata e uccisa dalla folla

Più di 100.000 persone, armate di cartelloni, bastoni e oggetti contundenti, si sono radunate con l’intento di farsi giustizia, sfidando le autorità.