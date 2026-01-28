Un drammatico giallo scuote Messina: tre cadaveri sono stati trovati crivellati di colpi in un’area boschiva di Montagnareale. La scoperta è avvenuta dopo una segnalazione al 112 e ha fatto scattare un’immediata indagine da parte delle forze dell’ordine.

Tragedia nei boschi di Montagnareale: tre uomini uccisi a colpi d’arma da fuoco

Resta avvolta dal mistero la drammatica scoperta avvenuta in contrada Caristia, area boschiva di Montagnareale, nel Messinese, dove sono stati rinvenuti i corpi senza vita di tre uomini. L’intervento delle forze dell’ordine è scattato in seguito a una segnalazione giunta al numero unico di emergenza 112.

Sul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno messo in sicurezza la zona e avviato i primi accertamenti, insieme al magistrato di turno della Procura di Patti. Come riportato dall’Ansa, i cadaveri presentavano evidenti ferite compatibili con colpi d’arma da fuoco, circostanza che ha immediatamente fatto scattare le indagini.

Tre uomini uccisi a colpi d’arma da fuoco: ipotesi al vaglio degli inquirenti

Secondo quanto emerso dalle prime indiscrezioni, le tre vittime — tutte residenti nella zona e incensurate — avrebbero indossato abbigliamento da caccia e si sarebbero allontanate dalle proprie abitazioni alle prime luci dell’alba per una battuta nei boschi dei Nebrodi settentrionali. Accanto a uno dei corpi sarebbe stato rinvenuto un fucile, mentre gli investigatori stanno cercando eventuali altre armi presenti sul luogo. Sul posto è giunto anche il procuratore capo di Patti, Angelo Vittorio Cavallo, insieme al medico legale per una prima ispezione esterna.

Al momento non viene esclusa alcuna pista: dagli sviluppi accidentali durante l’attività venatoria fino a scenari più complessi, come un omicidio-suicidio o l’intervento di una quarta persona. L’area resta sotto sequestro in attesa di ulteriori rilievi e degli esami autoptici, che potranno fornire elementi decisivi per ricostruire l’accaduto.