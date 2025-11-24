Due cadaveri sono stati rinvenuti questa mattina all’interno di un casolare abbandonato di via Bariglaria, a Udine, in stato di avanzata decomposizione, facendo scattare l’intervento di polizia, vigili del fuoco e magistrato di turno. Le indagini sono in corso.

Orrore ad Udine, trovati due cadaveri: morte agghiacciante

Nella mattinata di oggi, lunedì 24 novembre, due corpi maschili sono stati scoperti all’interno di un casolare abbandonato situato lungo via Bariglaria, nella zona est della città, quartiere di San Gottardo.

L’edificio, da tempo in stato di completo abbandono e con molte porte e finestre murate, si trova lungo una sterrata che fa parte della pista ciclabile Fvg4, collegamento tra Udine e Cividale.

Come riportato da Leggo, l’allarme sarebbe stato lanciato da un passante intorno alle 12.15, dopo il quale sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, insieme a vigili del fuoco e agenti della Questura, mentre il magistrato di turno ha disposto i primi accertamenti.

Orrore ad Udine, trovati due cadaveri: indagini e accertamenti in corso

Secondo le prime valutazioni della polizia, le vittime potrebbero essere decedute già da settimane, se non mesi, e l’edificio era verosimilmente occupato senza titolo. Le condizioni dei corpi impediscono al momento l’identificazione immediata, rendendo necessari esami approfonditi per stabilire sia le identità sia le cause del decesso.

Non si esclude alcuna ipotesi, dall’incidente o evento naturale a un gesto volontario o a un atto violento. La zona è stata transennata per consentire i rilievi della scientifica, mentre gli investigatori cercano testimoni e cercano di ricostruire gli ultimi movimenti nella zona.