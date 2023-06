Grave incidente nella notte a pochi passi dalla stazione di Venezia Mestre: a causa di una distrazione risultata fatale, un giovane ha perso la vita travolto da un treno, mentre l’amico è rimasto ferito. Ecco cos’è accaduto in base alla ricostruzione delle autorità locali.

Attraversano i binari vicino alla stazione: un morto e un ferito

Il grave fatto di cronaca è avvenuto nella notte fra sabato 24 e domenica 25 giugno. Secondo quanto riporta Venezia Today sembra che la vittima si chiamasse Manuel Tripargoletti e avesse solo 25 anni (era originario di Cosenza ma residente a Legnano). Dell’amico invece non si conoscono le generalità ma sembra che abbia 23 anni e che sia di Legnano ma residente a Bevilacqua.

In base alla ricostruzione dei fatti, a quanto pare entrambi avrebbero consapevolmente attraversato i binari nei dintorni della stazione per risparmiare un po’ di tempo e prelevare al bancomat. Purtroppo proprio nel momento in cui attraversavano è passato un treno che li ha travolti.

Immediato l’intervento delle autorità

Per Tripargoletti non c’è stato purtroppo nulla da fare. La polizia ferroviaria e i vigili del fuoco, supportati dai membri del Suem 118, non hanno potuto fare altro che confermare il decesso del giovane. Inutile anche l’intervento del macchinista, che li ha visti spuntare cercando disperatamente di far frenare il mezzo, senza però riuscirsi in tempo.