Domani, 20 marzo 2026, è il giorno dell'equinozio di primavera ma, dal punto di vista meterologico, l'inverno è tutt'altro che finito-

Questi primi tre mesi del 2026 sono stati, diciamolo, all’insegna del maltempo, con piogge, venti di burrasca, cicloni, nevicate anche a bassa quota, insomma un inverno come non lo si vedeva da anni, specie al Sud. Domani, 20 marzo 2026, è il giorno dell’equinozio di primavera ma attenzione, chi spera di essersi lasciato alle spalle il freddo e il tempo instabile dovrà ricredersi, perché l’inverno è tutt’altro che finito.

Meteo, altro che primavera: torna il freddo sull’Italia

Mancano davvero poche ore all’inizio ufficiale della primavera ma tutti coloro che sperano di essersi lasciati ormai alle spalle il freddo e il tempo instabile, dovranno mettersi l’animo in pace: l’inverno è tutt’altro che finito. L’Italia dovrà infatti fare i conti con una nuova ondata di freddo, alimentata da correnti provenienti dai Balcani. Bora e Grecale soffieranno con grande intensità, con un calo drastico delle temperature da Nord a Sud. Quindi, se siete in procinto di fare il cambio stagione, fermatevi: guanti, sciarpe, e cappotti pesanti vi serviranno ancora per un pò di giorni! Ma vediamo ora nel dettaglio le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo, torna il freddo sull’Italia: le previsioni

Come visto il nostro Paese sta per essere travolto da una nuova ondata di freddo, col picco atteso proprio tra la giornata di oggi, 19 marzo, e quella di domani, 20 marzo. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni. Partiamo dal giorno dell’equinozio di primavera, ovvero venerdì 20 marzo: al Nord avremo un tempo soleggiato al mattino, con peggioramento nel pomeriggio, ma senza piogge. Al Centro e al Sud il cielo sarà coperto, con possibili piovaschi su Toscana, alto Lazio, Sardegna, Sicilia e Calabria. La giornata di sabato 21 marzo avremo una nuova instabilità che interesserà gran parte del Paese, con possibili nevicate sopra i 1.000 metri. Domenica 22 marzo le piogge interesseranno tutti il Centro-Sud. Da lunedì prossimo il tempo dovrebbe lentamente migliorare e anche le temperature tornare sulle media stagionali.