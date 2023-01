Dopo il ciclone Thor è il turno di Attila, sciabolata artica che prolungherà il maltempo in tutta Italia e che sarà seguita da una serie di sciabolate artiche.

Insomma, l’inverno è arrivato e sembra non volersene andare tanto presto, tanto che alcune regioni sono state allertate. Andiamo un po’ nel dettaglio e cerchiamo di capirne di più.

Sciabolata artica Attila, non solo cattive notizie

Secondo Lorenzo Tedici, metereologo del sito IlMeteo.it, infatti: “nonostante il quadro generale piuttosto freddo per almeno altri 7/8 giorni, nelle prossime ore godremo di un graduale miglioramento con il ritorno di momenti soleggiati.

Si tratterà di un’alternanza di sole e nubi ma con temperature massime oltre i 10 gradi anche in Pianura Padana. Al Sud andremo oltre i 15°C e comunque sia oggi che domani il tempo sarà discreto: da giovedì pomeriggio, gradualmente, però torneranno correnti di lontana estrazione russa che porteranno di nuovo delle nevicate moderate sull’Appennino dalle Marche fino alla Sicilia, inizialmente a quote di alta collina poi in calo fino ai 200 metri al Centro e fino ai 4/600 metri al Sud”.

Sciabolata artica Attila, fino a quando?

Per un miglioramento delle temperature e delle condizioni meterologiche generali più costante, dovremo aspettare febbraio. In generale, abbiamo davanti a noi un inverno molto freddo, che rimarrà protagonista soprattutto dalle Marche in giù. Preoccupazione anche per le categorie più fragili.