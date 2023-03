Meteo, in arrivo un caldo exploit di primavera: durerà?

Per a prima parte del weekend le previsioni meteo rassicurano che è in arrivo un caldo exploit che dovrebbe precedere la stagione primaverile. Si prospetta un aumento delle temperature che toccheranno valori decisamente elevati per il periodo. Probabilmente questo idillio non durerà molto. Per il 12 marzo è già previsto l’arrivo di venti freschi. L’impennata a ci riferiamo si verificherà nella prima parte del weekend, quando gran parte dell’Italia sarà abbracciata da un tepore primaverile. Dovremo però prima varcare un 10 marzo problematico, almeno al centro-sud, caratterizzato da mancanza di sole, con piogge e vento. L’11 del mese sarà caratterizzato da sole e da una temperatura più mite garantita dal caldo flusso sub-tropicale.

Meteo marzo, l’exploit di caldo non durerà

Il caldo esagerato non durerà a lungo, in quanto già domenica prossima ci sarà un brusco cambiamento climatico con arrivo di venti freschi sul Nord e la maggior parte del Centro. Come precisa Ilmeteo.it, questa situazione toccherà soprattutto il versante adriatico.

Una nuova risalita la settimana prossima

La situazione migliorerà tuttavia a partire dalla settimana prossima, con la colonnina di mercurio che tornerà a salire. Del resto marzo è pazzerello come dice un antico adagio e bisognerà adeguarsi all’alternarsi di bello e cattivo tempo al momento. Consoliamoci col fatto che le ondate di caldo saranno destinate ad aumentare da ora in poi.