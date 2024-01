Meteo, le previsioni per il weekend

Previsioni meteo del weekend in arrivo: attese correnti di aria gelida di origine artica, poche piogge e temperature decisamente invernali

Il prossimo fine settimana sarà freddo con correnti di aria gelida di origine artica, ma complessivamente tranquillo dal punto di vista meteorologico, con poche piogge e un clima invernale.

Meteo, nel weekend cosa cambia?

Attualmente, gli effetti di un ciclone dalle Baleari causano precipitazioni sulle isole maggiori e in Calabria, portando la Protezione Civile a emettere un’allerta gialla per rischio temporali e idrogeologico in due regioni del sud. Tuttavia, da sabato si prevede un cambiamento con l’arrivo di ampie schiarite, portando sole su gran parte del territorio, ma con un aumento del freddo dovuto alle correnti d’aria gelida, causando un ulteriore calo delle temperature, soprattutto al Centro-Nord.

Meteo, le previsioni per i prossimi giorni

Sabato 13 gennaio, le condizioni meteorologiche saranno stabili su tutta la Penisola senza precipitazioni significative e temperature basse, con possibili nebbie nella pianura padana. Domenica 14 gennaio, le correnti umide da ovest aumenteranno la nuvolosità, portando piovaschi su alcune regioni, alternati ad ampie fasi soleggiate, con un lieve aumento delle temperature. All’inizio della settimana, una nuova perturbazione porterà piogge sulle regioni meridionali e neve sull’Appennino a quote medio-alte nella notte tra domenica e lunedì. Martedì, si prevede un miglioramento generale, sebbene persistano nuvole e precipitazioni deboli e isolate nelle regioni del Centro-Sud.