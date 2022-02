Miami Beach, elicottero cade in mare in mezzo ai bagnanti: il video da brividi

Un elicottero è caduto in mare in mezzo ai bagnanti, a poca distanza dalla spiaggia, a Miami Beach. Il video scioccante sta facendo il giro del web.

Un elicottero è caduto in mare a Miami Beach, a pochi passi dalla spiaggia, in mezzo ai bagnanti. Sono stati momenti di grande terrore, perché l’elicottero è sceso in picchiata sempre più vicino alle persone che stavano facendo il bagno. La polizia locale ha raccontato che sono stati attimi di panico tra i turisti presenti. A bordo dell’elicottero si trovavano tre persone, di cui due sono rimaste ferite e sono state ricoverate in condizioni “stabili” al Jackson Memorial Hospital.

La causa dell’incidente non si conosce, ma fortunatamente non ci sono persone ferite tra i bagnanti.

La spiaggia è stata chiusa al pubblico dopo che l’elicottero è caduto in mare, per permettere lo svolgimento delle indagini e recuperare il mezzo precipitato. Il video è stato diffuso su Twitter dalla polizia, che ha spiegato di essere stata informata dai fatti grazie ad una telefonata di soccorso e di essersi recata sul luogo con i vigili del fuoco.

L’elicottero è un Robinson R44 e la dinamica dell’incidente è ancora da chiarire.

This afternoon at 1:10 p.m., MBPD received a call of a helicopter crash in the ocean near 10 Street. Police and @MiamiBeachFire responded to the scene along with several partner agencies. Two occupants have been transported to Jackson Memorial Hospital in stable condition.

1/2 pic.twitter.com/heSIqnQtle

— Miami Beach Police (@MiamiBeachPD) February 19, 2022