Michael Schumacher vestito da sposa che balla con Barrichello: la foto tenuta segreta per 18 anni

Flavio Gomes, giornalista brasiliano, ha reso pubblica una foto tenuta segreta a lungo, di Michael Schumacher vestito da sposa.

Michael Schumacher vestito da sposa che balla con Barrichello: la foto segreta

Il giornalista brasiliano Fabio Gomes ha deciso di pubblicare una foto che è rimasta segreta per ben 18 anni.

Si tratta di un’immagine che ritrae Michael Schumacher vestito da sposa, mentre balla sorridente con il compagno di squadra Rubens Barrichello a Madonna di Campiglio. La foto è stata scattata da Thais Lessa Carniero, ex moglie del giornalista, nel 2003. Si tratta di un momento di divertimento e felicità, in cui il campione tedesco sorrideva e ballava. Questa foto aveva tenuto in apprensione la Ferrari e la famiglia Schumacher.

Michael Schumacher vestito da sposa che balla con Barrichello: il racconto

Flavio Gomes ha raccontato nel suo blog questo episodio inedito, che è sfuggito anche ai produttori del documentario Netflix dedicato a Schumacher. Un fatto avvenuto in una delle ultime sere del Wroom, evento organizzato dal main sponsor Philipp Morris per presentare la squadra Ferrari. Una settimana sulle Alpi, con tanti eventi e momenti di svago, come queste nottate di bevute e balli. In una di queste notti Schumacher si è vestito da sposa e ha ballato con Barrichello, tra le risate generali, mentre un amico suonava il pianoforte.

Michael Schumacher vestito da sposa che balla con Barrichello: un momento felice

L’uomo ha raccontato che la moglie ha scattato tre foto, per poi continuare a divertirsi. “Era solo il resoconto di un momento felice. Non me ne sono nemmeno accorto quando ha scattato le foto” ha raccontato Flavio Gomes. “Il giorno dopo, però, a colazione l’addetto stampa della Ferrari Luca Colajanni è venuto da me terrorizzato” ha raccontato. Temeva che le foto potessero essere rese pubbliche, ma nessuno aveva intenzione di pubblicarle a quei tempi.

Nonostante le rassicurazioni, la foto continuò a tormentare la Ferrari e il suo addetto stampa. Ogni volta che lo incontrava, Gomes gli diceva che per bisogno di soldi aveva venduto le foto e lui si arrabbiava sempre, come ha raccontato il giornalista. Dopo 18 anni quella foto è stata pubblicata, regalando a tutti i fan del pilota l’immagine di un uomo che amava divertirsi.