Giorgia Meloni ha deciso di esprimere il suo cordoglio per la morte di Michela Murgia. La scrittrice è scomparsa il 10 agosto, all’età di 51 anni.

Michela Murgia, l’addio di Giorgia Meloni: “Combatteva per le sue idee. Grande rispetto”

Giorgia Meloni ha deciso di ricordare Michela Murgia, scomparsa il 10 agosto all’età di 51 anni. Le due donne hanno sempre avuto idee opposte, ma la premier ha voluto omaggiarla sui social network. “Voglio esprimere sincere condoglianze alla famiglia e agli amici della scrittrice Michela Murgia. Era una donna che combatteva per difendere le sue idee, seppur notoriamente diverse dalle mie, e di questo ho grande rispetto” ha dichiarato Giorgia Meloni su Twitter.

Le parole di Giorgia Meloni su Michela Murgia

“Apprendo da una sua lunga intervista che la scrittrice Michela Murgia è affetta da un bruttissimo male. Non l’ho mai conosciuta e non ho mai condiviso le sue idee, ma voglio mandarle un abbraccio e dirle che tifiamo per lei. E io spero davvero che lei riesca a vedere il giorno in cui non sarò più Presidente del Consiglio, come auspica, perché io punto a rimanere a fare il mio lavoro ancora per molto tempo” ha scritto la premier, il 6 maggio scorso, commentando sui social l’intervista rilasciata da Michela Murgia ad Aldo Cazzullo, sul Corriere della sera, dove ha annunciato la sua lotta contro la malattia.