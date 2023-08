Morte Michela Murgia: le reazioni dei politici, vip e personaggi della televisione

Sono stati tantissimi i messaggi di cordoglio per la morte di Michela Murgia: da Calenda a Salvini, passando per Geppi Cucciari e Roberto Saviano

Michela Murgia è morta ieri all’età di 51 anni: la scrittrice e attivista era afflitta da un carcinoma al quarto stadio e per tanto tempo aveva raccontato la terribile esperienza della sua malattia. Tutta Italia si è stretta nel dolore e non sono mancati i messaggi di cordoglio da parte dei personaggi pubblici. Dal mondo della politica a quello della televisione: in molti hanno voluto mandare un ultimo pensiero alla Murgia.

Michela Murgia è morta: le reazioni dei politici

Uno dei primi politici a far sentire la sua voce è stato Carlo Calenda, intervenuto così su Twitter: “Perdiamo una voce potente nel dibattito pubblico, creativa nella scrittura e una persona libera e coraggiosa. Riposa in pace Michela Murgia.”

Gli fa eco anche il parlamentare Alessandro Zan: “Lotteremo insieme sempre, perché ci sarai sempre e vinceremo noi”. La Boldrini definisce Michela Murgia una femminista, Maurizio Lupi le dedica un bel saluto: “Molte cose ci dividevano da Michela Murgia, ma ora è il momento del dolore per la sua scomparsa e del rispetto per una donna che ha reso la sua malattia un incitamento alla pienezza della vita. Le sue argute provocazioni hanno saputo stimolare riflessioni profonde. Ci mancherà.”

Simile anche il messaggio di Nicola Fratoianni: “Ciao Michela. Ti ho voluto bene. Grazie di tutto. Che la terra ti sia lieve”, mentre Matteo Salvini le dedica una preghiera.

Le reazioni alla morte di Michela Murgia dei vip e dei personaggi televisivi

Non solo i politici hanno reagito alla scomparsa di Michela Murgia. Sono arrivati anche tanti messaggi da parte di vip e personaggi televisivi come Geppi Cucciari: “Quel tuo ultimo sorriso, donna luminosa, lo porterò sempre con me.”

Intervengono poi anche Roberto Saviano: “Ma l’amor mio non muore”, Luciana Litizzetto: “Non so come faremo a stare senza di te. Ci hai insegnato come vivere e anche come morire” e Riccardo Noury, portavoce di Amnesty Italia: “Le persone come Michela Murgia sono corrosive. Perché, appunto, corrodono, intaccano i poteri, non ne sono comode stampelle. Indicano una direzione, un cammino da intraprendere. Raccontano di diritti e di libertà.” Anche Simona Ventura è intervenuta su Twitter per dare un ultimo saluto alla scrittrice: “Buon viaggio a una donna speciale, padrona delle sue idee. Rip #michelamurgia”