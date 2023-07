Michela Murgia, Pillon alla scrittrice: "Avevi molte alternative, ma hai scelto il matrimonio"

Nelle scorse ore la scrittrice Michela Murgia si è sposata con il compagno, Lorenzo Terenzi con la formula di rito civile “in articulo mortis”. Anche l’ex senatore leghista, Simone Pillon ha commentato l’evento, attraverso un tweet. Le parole dell’ex senatore stanno già facendo discutere in rete.

Michela Murgia, la replica di Simone Pillon: “Di alternative ne avevi molte”

L’ex senatore nel commentare il matrimonio tra Michela Murgia e Lorenzo Terenzi ha dichiarato: “Michela Murgia ha deciso di sposarsi definendo il matrimonio ‘patriarcale e limitato’. Michela, di alternative ne avevi molte, ma hai scelto il matrimonio. Forse perché sai che è la forma più alta per riconoscere l’amore tra un uomo e una donna. Auguri, e guarisci presto!”.

Le critiche sui social

Nel frattempo non sono mancate le critiche più o meno accese al tweet di Pillon: “Uno che non ha il senso della vergogna”. E ancora: “Altro che pro vita, nemmeno di fronte ad una persona che sta per morire si evita di dire ca***te. Non c’è fine al peggio…”. Infine il co-portavoce e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli ha dichiarato: “Poteva stare in silenzio, ha deciso di scivolare dritto nella vergogna di chi non è stato educato al rispetto e conosce solo il disprezzo. Che ignominia”.