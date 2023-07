Vicenza, bimbo di due anni scivola nella piscina e muore

Il dramma si è consumato nel vicentino, a Cavazzale di Monticello Conte Otto. Un bambino è morto a soli due anni dopo essere caduto in una piscina situata nella villetta del nonno materno. Ogni sforzo per salvarlo è stato purtroppo vano.

Vicenza, bimbo di due anni muore annegato in una piscina

Non sarebbe chiara la dinamica della vicenda. Stando a quanto emerge da una prima ricostruzione riportata da “Il Corriere della Sera” il piccolo che era stato affidato al nonno si sarebbe allontanato dall’abitazione, uscendo dal cancelletto. È stato in quei frangenti che sarebbe arrivato davanti alla piscina, poi la caduta in acqua che ha portato alla morte del bambino. La madre del piccolo è poi rientrata dopo circa un’ora: è stata lei a trovare il bimbo in stato incosciente in piscina: da qui l’allerta dei soccorsi e la corsa contro il tempo per salvarlo, ma senza successo.

Il sindaco di Monticello Conte Otto: “Siamo senza parole”

Nel frattempo sul posto sono intervenuti anche i carabinieri provenienti da Dueville al fine di fare luce su cosa sia successo in quegli attimi nei quali il bimbo perdeva la vita. Il sindaco di Monticello Conte Otto, Damiano Ceron, – si legge ancora – ha dedicato un pensiero alla famiglia del bambino: “Posso solo dire che sia una tragedia immane […] Siamo senza parole”.