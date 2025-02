L’influencer Michelle Comi è intervenuta sui social per svelare nuovi retroscena sulla relazione tra Fedez e Chiara Ferragni. Scopriamo cosa ha detto.

Michelle Comi su Fedez: “A Milano lo sanno tutti che è uno allegrotto”

Dopo le nuove rivelazioni da parte di Fabrizio Corona, la situazione Fedez-Ferragni continua a tenere banco, nonostante le storie pubblicate dal rapper nel tentativo di placare i vari gossip. Sulla questione è voluta intervenire anche l’influencer torinese Michelle Comi, una delle più seguire su TikTok, con oltre 470mila follower. Ecco le sue parole: “Ora vi dico io cosa penso della situazione Ferragni-Fedez. Uno se ne accorge se il marito ha una relazione da sei anni, probabilmente faceva comodo a tutti e due l’immagine dei Ferragnez del Mulino Bianco. Anche perché tutta Milano sa che Fedez è uno allegrotto. Tutta Milano tranne Chiara? Impossibile.”

Michelle Comi: “Sono stata contattata anche io da Fedez”

Michelle Comi ha anche rivelato alcuni retroscena, ovvero il fatto di essere stata contattata anche lei dallo stesso Fedez in passato: “Sono stata contattata io in passato da Fedez nella linea temporale era ancora sposato ufficialmente… Inizialmente sono stata contattata per un podcast, poi il podcast non si è più fatto e le conversazioni sono diventate molto più personali…” L’influencer torinese ha concluso che seguirà gli sviluppi della vicenda Fedez-Ferragni: “ci sono tante verità che non si sa quale sia la verità più grande”.