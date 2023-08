Michelle Hunziker ha reso noti tutti i suoi segreti di bellezza e ne ha approfittato per consigliare di non esagerare con un particolare alimento molto usato in Italia.

Michelle Hunziker ha reso noti tutti, ma proprio tutti i segreti della sua bellezza. La conduttrice televisiva madre di tre figlie e nonna di un maschietto nonostante abbia solamente 46 anni, ha raccontato a TV Sorrisi e Canzoni come riesce a mantenere il suo fisico invidiabile. A Michelle è stato domandato come mantenersi in forma alla fine dell’estate, la risposta è stata la seguente: “Chi è ancora al mare può godere di passeggiate a ritmo sostenuto e di belle nuotate. Appena rientrate in città invece io consiglio di fare sport in casa: bastano 20 minuti per stare bene. Ogni giorno, e non trovate scuse: si può anche farlo in mutande appena sveglie e spettinate! Ci sono tante app di fitness oppure basta guardare YouTube e trovare un mini circuito a corpo libero per tonificare e tenere sveglio ogni muscolo”.

Michelle Hunziker: mamma e nonna sportiva

Michelle Hunziker sa quanto è importante l’attività fisica, al riguardo ha detto: “Mi alleno tre volte alla settimana, faccio arti marziali, nello specifico Kyokushinkai (ovvero karate full contact) e pesi. Ho scoperto queste discipline motorie a 33 anni, prima sciavo, nuotavo ma non andavo in palestra”.

Il cibo sconsigliato dalla conduttrice Mediaset

Michelle ha inoltre messo in guardia da un alimento tipicamente mediterraneo, che tuttavia può essere “pernicioso” per la linea: “All’olio, tanto amato nella cucina mediterranea. Un cucchiaio d’olio vale 72 calorie, 8 grammi di grasso vegetale: per stare in forma ne dobbiamo ingerire 50 al giorno…”.