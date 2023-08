Uomini e Donne, Barbara De Santi denunciata per stalking da un ex cavaliere

Uomini e Donne: Barbara De Santi denunciata per stalking e diffamazione da un ex cavaliere.

Barbara De Santi è tornata a Uomini e Donne, ma non è per questo che sta facendo parlare di sé. Sembra che la dama sia stata denunciata per stalking e diffamazione da un ex cavaliere del programma mariano.

Barbara De Santi denunciata per stalking

Con il suo ritorno a Uomini e Donne dopo 3 anni di assenza, Barbara De Santi era consapevole di attirare l’attenzione. Nessuno, però, si immaginava che lo facesse anche per questioni legali. Stando a quanto sostiene il blogger Domenico Monsellato la dama è stata denunciata per stalking e diffamazione da parte di un ex cavaliere, Paolo Marzotto.

Paolo Marzotto ha denunciato Barbara De Santi: i motivi

Paolo Marzotto è un ex cavaliere vicentino che, durante la sua avventura a Uomini e Donne, ha frequentato Gemma Galgani per poi fidanzarsi con Sabrina Travaglini. La relazione con quest’ultima è finita lo scorso anno, dopo 3 anni insieme. E’ stato lui ad aver rivelato di aver denunciato Barbara per stalking e diffamazione. Monsellato ha così riportato le dichiarazioni di Marzotto:

“A Uomini e Donne fanno rientrare tutti anche chi ha una denuncia per diffamazione e stalking parliamo di Barbara De Santi denuncia fatta dal sottoscritto Paolo Marzotto. Denuncia penale per diffamazione e stalking era dal 28 di marzo che mi chiamava anche di notte con un numero privato. (…) Addirittura la signora Barbara De Santi mi ha bloccato in tutte le piattaforme Instagram Facebook”.

Per il momento, Barbara De Santi non ha commentato la notizia sulla denuncia per stalking e diffamazione. Visto il suo carattere tutto pepe, però, difficilmente riuscirà a restare in silenzio per molto tempo. Probabilmente, sta aspettando la messa in onda della puntata di Uomini e Donne che vede il suo ritorno.