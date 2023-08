Dieta del rientro: i migliori consigli detox

Gli stuzzicchini, ma anche i dolci, il gelato a merenda o alla sera per sopperire al caldo sono alimenti che in estate si consumano parecchio, ma lasciano anche centimetri in più sul girovita. Per tornare in forma, una volta giunti a casa, è bene seguire la dieta del rientro che aiuta a eliminare i chili accumulati e stare in salute.

Dieta del rientro

Molti villeggianti stanno tornando a casa dalle vacanze e, per loro, coincide non solo con il ritorno al lavoro e alle attività di tutti i giorni, ma anche con alcuni chili in più da eliminare. Per tornare in forma dopo il periodo vacanziero, la dieta del rientro è il rimedio migliore per evitare di accumulare ulteriori chili e stare bene per iniziare nel modo migliore la stagione.

Seguire poi un regime detox, quindi detossinante e purificante, in seguito ai pranzi e alle cene estive, è l’ideale per liberare l’organismo da tutte le scorie dovute a qualche eccesso alimentare che ha contribuito ad aumentare i centimetri nel girovita. Una o due settimane di regime dimagrante detox da seguire in modo costante sono la cosa migliore che si possa fare.

Riprendere le sane abitudini alimentari dopo il periodo di vacanza in cui si è lasciati andare non è affatto semplice. Per questa ragione, la dieta del rientro è il regime migliore da seguire proprio per gli aiuti e i nutrienti che fornisce agli alimenti da consumare in questo periodo. Una sana alimentazione non aiuta solo a stare in forma, ma anche a essere in salute.

La parola d’ordine quando si parla di dimagrimento al ritorno dalle vacanze estive deve essere una sola, ovvero leggerezza. Questa è la chiave da cui partire per tornare in forma in modo sano e iniziare il periodo autunnale nel modo migliore.

Dieta del rientro: trucchi e regole

Secondo le raccomandazioni dei nutrizionisti ed esperti in tal campo, nella dieta del rientro è bene cercare di bandire tutti quegli alimenti e bevande di cui si è abusato nel periodo delle vacanze. Per questa ragione, per qualche giorno, è meglio non consumare bevande a base di caffeina, teina o anche alcol proprio per eliminare le tossine in eccesso dall’organismo.

No alle bevande gassate o all’acqua minerale in quanto contribuiscono ad accumulare cellule adipose e non aiutano nel processo di dimagrimento. Si consiglia anche di ridurre il consumo di sale e di oli per il condimento optando magari per le spezie o le erbe aromatiche che sicuramente danno un sapore, non solo migliore, ma anche maggiormente salutare.

Il metabolismo va risvegliato sin dal mattino nella dieta del rientro soprattutto con un bicchiere di acqua tiepida e di limone che aiuta a ripulire l’organismo. In questo modo, si combatte anche la ritenzione idrica permettendo così di perdere peso nel modo migliore. La colazione dovrebbe poi essere a base di frutta fresca, yogurt o latte vegetale oppure del pane integrale con marmellata senza zucchero.

In estate, gli spuntini di mattina e pomeriggio erano a base di pizzette, tramezzini, ecc., un’abitudine da perdere in quanto si raccomanda della frutta o una manciata di 5-6 mandorle. Si raccomandano poi le verdure di stagione da consumare con un solo filo di olio. Prima di andare a dormire una tisana drenante per pulire l’organismo.

Dieta del rientro: integratore

