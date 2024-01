Michelle Hunziker è stata piacevolmente sorpresa quando il nipote Cesare, di circa 10 mesi, ha pronunciato una delle sue prime parole.

Michelle Hunziker e le prime parole del nipotino Cesare

La conduttrice ha condiviso un dolce video su Instagram in cui Cesare, figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, gioca nella casa della nonna, nel video, il bambino apre un cassetto e trova delle posate, emettendo un suono simile a “cucchiaio”. Una delle zie di Cesare esclama entusiasta che ha detto “cucchiaio”. Michelle, sorpresa, si rivolge al bambino incoraggiandolo a ripetere la parola.

Michelle Hunziker, il nipotino Cesare un “miracolo genetico”

La conduttrice ha condiviso il momento affettuoso, definendo Cesare con il soprannome affettuoso di “bignè”. In precedenza, Michelle aveva elogiato il nipote come un “miracolo genetico” e aveva dichiarato di amarli come i propri figli, poiché sono parte di lei. Parlando del nipote, con Vanity Fair ha affermato: “Mio nipote diventerà un galantuomo che ama le donne. Rispettoso, forte e sicuramente un gentleman, appunto”.