Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti: il pranzo insieme alla figlia Aurora

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker si sono mostrati felici sui social durante un pranzo in famiglia insieme all'adorata figlia Aurora

Dopo anni di forti ripicche e rancori, oggi i rapporti tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker sembrano essere tornati ottimi. Proprio di recente, del resto, ha preso a circolare online una foto ricordo di papà Eros, mamma Michelle e la figlia Aurora a pranzo insieme al Patanegra di Paolo Benigni, in provincia di Brescia.

Sempre parecchio difficile vederli tutti e tre insieme, ecco dunque che la bella immagine ha subito fatto il giro del web.

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti felici insieme ad Aurora

L’ultima volta che si era parlato di loro fu quando Pio e Amedeo, con ospite proprio il cantautore romano, gli avevano mostrato la pubblicità che rese famosa la sua ex moglie, ossia quello dell’intimo firmato Roberta.

In quell’occasione Eros Ramazzotti aveva commentato: “Anche adesso è in forma. Quando conobbi Michelle, era da lì a poco da questa foto. Non l’ho riconosciuta guardandola di spalle, ma dagli occhi. Mi piacevano gli occhi”.

In un’intervista a Verissimo da Silvia Toffanin, la stessa Michelle Hunziker aveva peraltro cercato di chiarire i motivi che l’avevano spinta ad allontanarsi dall’artista. La showgirl era infatti entrata in una sorta di setta religiosa dove le dicevano che suo marito era negativo per lei. “Io però lo amavo moltissimo e questa dualità mi uccideva”, aveva spiegato la presentatrice svizzera, che nel frattempo stava facendo Zelig e doveva quindi presentarsi sempre sorridente sul palco nonostante la tristezza nell’animo.