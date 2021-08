Michelle Hunziker smentisce la crisi col marito: “Sono vaccinata anche contro il gossip!”

Michelle Hunziker ha smentito le voci riguardanti la sua presunta crisi col marito Tomaso.

Michelle Hunziker ha smentito le voci in circolazione in merito alla sua presunta crisi col marito, Tomaso Trussardi.

Michelle Hunziker smentisce la crisi

Nessuna crisi in corso tra Michelle Hunziker e suo marito, Tomaso Trussardi. L’indiscrezione è diventata sempre più insistente nelle ultime ore ma la showgirl svizzera si è sbrigata a smentirla con la sua tipica ironia: “Ma quale crisi con Tomaso! In estate se non ci sono argomenti su di me, salta fuori che siamo in crisi.

Lo scrivono ogni anno. Stiamo benone, grazie”, ha dichiarato la showgirl, che insieme all’imprenditore ha avuto le sue due figlie più piccole, Sole e Celeste (la Hunziker è anche madre di Aurora, nata dal suo amore per Eros Ramazzotti).

La coppia ha deciso di trascorrere le vacanze del 2021 all’insegna del relax e della montagna. “Mio marito ama la montagna. Le nostre estati ormai sono in vetta: adoriamo quei luoghi”.

La showgirl e suo marito Tomaso non hanno fatto segreto inoltre di desiderare un altro bambino: “Sono già mamma di tre splendide figlie, le più piccole mi danno da fare fisicamente perché sono pieni di vitalità mentre la grande, ha 23 anni e mi dà da fare di cuore e di testa. Poi io ho 44 anni, non sono giovanissima, se viene ben venga”, aveva dichiarato Michelle Hunziker in merito all’ipotesi di un quarto figlio.

Michelle Hunziker: il vaccino

Michelle Hunziker ha annunciato di essersi sottoposta al vaccino anti-Covid. La showgirl ha vissuto da vicino la preoccupazione per i contagi quando sua figlia Aurora è risultata positiva alla malattia. “Ognuno deve decidere in coscienza cosa è giusto. Io trovo corretto farlo e l’ho fatto. Quando parlo di “coscienza” intendo proprio il pensare anche agli altri, alla famiglia, alla comunità”, ha dichiarato la showgirl, che fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria ha invitato i suoi fan a rispettare le misure di sicurezza per cercare di contenere i contagi da Coronavirus.

Michelle Hunziker: la quarantena

La showgirl aveva trascorso il lockdown insieme a suo marito Tomaso, le sue tre figlie, il fidanzato di Aurora (Goffredo Cerza) e la migliore amica della ragazza, Sara Daniele. La famiglia possiede una splendida villa a Bergamo, dove amano trascorrere le festività e i loro pomeriggi di svago. Durante la quarantena Michelle Hunziker e la figlia Aurora hanno condiviso alcuni video ironici sui social, mentre la showgirl ha più volte affrontato con i fan il tema della didattica a distanza.