Michelle Hunziker aspetta il suo quarto figlio? La risposta alle domande dei fan a proposito del rumor.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono in attesa di un quarto figlio? La showgirl svizzera ha risposto personalmente dopo che il rumor su una sua ipotetica quarta gravidanza si è fatto sempre più insistente.

Michelle Hunziker incinta? La risposta

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si sono sempre detti desiderosi di allargare ulteriormente la famiglia e la conduttrice non ha nascosto di desiderare un figlio maschio dopo Aurora (la figlia maggiore, avuta da Eros Ramazzotti) e le piccole Sole e Celeste.

A proposito di una quarta gravidanza la showgirl ha rivelato che il desiderio dunque ci sarebbe, ma che al momento questo bebè non sarebbe in arrivo. “Certo che lo vorremmo, ma non ne faccio un’ossessione”, ha affermato, e ha anche aggiunto: “So che a 43 anni non è scontato rimanere incinta”.



Per il momento lei, Tomaso e le loro bambine si godono le vacanze estive e chissà se molto presto il loro desiderio venga finalmente esaudito.

Oltre alle piccole Sole e Celeste (nate rispettivamente nel 2013 e nel 2015) Michelle Hunziker è mamma di Aurora (nata nel 1996). Madre e figlia sono estremamente legate e infatti hanno trascorso insieme la quarantena per l’emergenza Coronavirus (insieme anche al fidanzato di Aurora, Goffredo Cerza, e alla migliore amica Sara Daniele).

Madre e figlia sono sempre state molto unite e spesso i rumor in rete hanno anche ipotizzato che presto sarebbero rimaste incinte contemporaneamente (voce sempre smentita da parte di entrambe). Aurora è anche molto legata alle due sorelle più piccole ed è fuor di dubbio che le piacerebbe avere anche un altro fratellino.