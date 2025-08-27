Intimità sotto i riflettori: Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera catturati in attimi di dolcezza e complicità.

Tra le nuvole e con il cuore in gola, Michelle Hunziker ha vissuto un momento che difficilmente dimenticherà. Nino Tronchetti Provera l’ha sorpresa con un gesto inatteso e romantico in alta quota, tra abbracci e sorrisi che hanno catturato l’attenzione dei paparazzi. Tra l’adrenalina dell’altitudine e la dolcezza del gesto, la showgirl si è lasciata travolgere da un mix di stupore e felicità, mentre alcuni scatti bollenti della coppia in Costiera Amalfitana hanno fatto il giro del web.

Emozioni ad alta quota tra Dolomiti e abbracci

Dopo la Grecia e la Costiera, Michelle ha continuato la sua estate con una vacanza in montagna, scalando le vette delle Dolomiti in compagnia di amici, delle figlie Sole e Celeste Trussardi e anche dell’attrice Serena Autieri. Nino Tronchetti Provera l’ha raggiunta in elicottero ad alta quota, portando con sé un regalo che pare richiamare i ricordi della loro fuga in Costiera. A San Cassiano, il settimanale Chi li ha fotografati mentre si scambiavano un bacio e si abbracciavano davanti alla croce di vetta, tra sorrisi e gesti di complicità.

Michelle Hunziker sorpresa da Nino Tronchetti Provera: il gesto inaspettato in mare

Michelle Hunziker ha trascorso una parte dell’estate in vacanza in barca al largo di Amalfi insieme al nuovo compagno, Nino Tronchetti Provera. La coppia è stata immortalata dal settimanale Diva e Donna, che li ha fotografati in momenti di intimità: lei in costume due pezzi, sorridente e radiosa, e lui sembrerebbe senza costume dopo un’immersione in un angolo di mare nascosto.

Le immagini raccontano risate, camminate, confidenze e momenti condivisi con amici e familiari, a partire da Aurora Ramazzotti. Nonostante qualche scatto “hot” potenzialmente imbarazzante, la relazione sembra procedere senza ostacoli: i primi segnali di complicità erano già emersi mesi fa, tra incontri discreti a Milano e un bacio appassionato al concerto di Vasco Rossi, davanti a migliaia di spettatori.