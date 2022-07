Mick Schumacker, la confessione sul padre Michael dopo il GP di Gran Bretagna: “Gli dico questo…”

Mick Schumacher, dopo aver vinto i suoi primi punti al GP di Gran Bratagna, ha confidato un emozionante particolare sul padre Michael.

Mick Schumacher ha vinto i suoi primi punti al GP di Gran Bretagna di F1: nel commentare il traguardo raggiunto, il pilota 23enne ha voluto ricordare il padre Michael Schumacher.

Mick Schumacker, la confessione sul padre Michel dopo il GP di Gran Bretagna

Il giovane Mick Schumacher, 23 anni, ricorderà a lungo il GP di Gran Bretagna di F1, vinto da Carlos Sainz. Il figlio di Michael Schumacher, infatti, ha conquistato i suoi primi punti in Formula 1 proprio sul circuito di Silverstone, mettendo a tacere le critiche ricevute sinora e i dubbi del suo team principal Gunther Steiner che stava ipotizzando di non riconfermarlo per il prossimo Mondiale.

Il GP di Gran Bretagna, tuttavia, ha nuovamente portato uno Schumacher a conquistare punti in Formula 1 a circa undecennio di distanza.

Era il 2022, infatti, quanto Michael Schumacher ottenne i suoi ultimi punti al GP di Brasile, classificandosi in settima posizione.

Mick Schumacher, al GP di Gran Bretagna, si è classificato all’ottavo posto ed è stato accolto come un vincitore dalla scuderia statunitense, dalla sorella Gina-Maria e dalla mamma Corinna.

In questo contesto, in preda all’entusiasmo, il pilota 23enne si è lasciato andare a una confessione sul padre Michael. Le parole del giovane dopo aver ottenuto i supo primi punti in Formula 1, infatti, sono state le seguenti: “Dimostra che si sbagliano e credi in te stesso.

Questo è quello che dico a papà”.