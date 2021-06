Migliaia di siti internet inaccessibili in tutto il mondo: Amazon, CNN e Reddit in down

Amazon, Reddit, CNN, BBC e migliaia di altri siti web sono attualmente inaccessibili: il tilt riguarda tutti i paesi del mondo.

Migliaia di siti internet risultano al momento inaccessibili su scala mondiale: tra questi Amazon, Reddit, Twich, CNN, BBC e il sito web del governo britannico. Il disservizio sembra essere dovuto al down di CDN fastly.

Siti internet inaccessibili

Nel tentativo di caricare l’homepage di numerosi siti web appare infatti l’errore 503 che segnala che il server non è in grado di fornire il contenuto richiesto perché guasto o sovraccarico.

In altri casi, il collegamento funziona a intermittenza.

Tra i siti non accessibili figurano Reddit, Twitch, Pinterest, Spotify, Github, StackOverflow, Quora, Cnn, Bbc e New York Times. Appare a sua volta non funzionante la piattaforma di Content Delivery Network di Fastly, la cui homepage è inaccessibile. Nessun problema, invece, per le reti social Facebook e Twitter.

La causa sembra legata ad un problema tecnico ai sistemi cloud di Fastly e Amazon Web Service.

La prima, una delle aziende più utilizzate al mondo per i servizi di Content Delivery Management (la rete di server che consente la consultazione dei contenuti), ha spiegato che sta ancora indagando sulla ragione del disservizio. Da Amazon Web Service non è ancora giunta alcuna comunicazione. Nessun attacco hacker dunque dietro al blackout ma un crash tecnico.